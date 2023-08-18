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Оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости" в Часовом Яру: есть раненые

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 18 августа, обстреляли "Пункт несокрушимости" в городе Часов Яр (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали обстрела

Российская оккупационная армия, вероятно, из артиллерии обстреляла город Часов Яр. Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с "Пунктом несокрушимости", где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и тому подобное.

Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбило окна и двери, повреждены кровля и балконы.

Жертвы удара

"Телесные повреждения в результате указанного обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина - его госпитализировали в больницу с множественными осколочными ранениями", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Отмечается, что также среди пострадавших - 67-летний работник гуманитарного штаба. 

Правоохранителями осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Недавно ночью под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

Российские военные также обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.

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