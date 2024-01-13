Окупанти обстріляли приватний житловий сектор в Харківській області (фото)

Військові Російської Федерації сьогодні вкотре обстріляли територію Харківської області. Цього разу окупанти завдали удару по приватному житловому сектору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, сьогодні, 13 січня, близько 9:30 збройні сили РФ здійснили обстріл с. Веселе Харківського району. В результаті ворожого удару пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
"За попередньою інформацією, ворог завдав удар по селу авіабомбою", - повідомили в Офісі генпрокурора.
Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу та задокументували наслідки збройної агресії РФ.
Нагадаємо, зранку 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.
У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській області, а у Чернігові впали уламки ракети.
Більше про те, що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.
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