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Окупанти обстріляли приватний сектор в Харківській області: поранено жінку

Фото: окупанти обстріляли приватний сектор в Харківській області (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вчергове обстріляли території Харківської області. Цього разу військові РФ влучили в приватний сектор, внаслідок чого відбулось загоряння двох господарчих споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.

В ДСНС повідомили, що сьогодні, 28 травня, населені пункти Куп'янського району.опинились під інтенсивними артилерійськими обстрілами РФ.

"Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання", - повідомили в службі.

Крім того, рятувальники заявили, що в результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп'янського району, місцева мешканка 1949 року народження, отримала осколкові поранення.

Ситуація в Харківській області

Після визволення Харківської області від окупантів, російські військові продовжують здійснювати ракетні атаки в цьому регіоні. Крім того, вони здійснюють атаки на території Харківської області з використанням мінометів і артилерійських знарядь.

Майже щодня окупанти обстрілюють Вовчанськ, Куп'янськ і Дворічну, як з території Російської Федерації, так і з захоплених територій Харківської та Луганської областей.

Вчора росіяни обстріляли село Шипувате Куп'янського району, внаслідок чого загинула 61-річна жінка, а осколкові поранення отримав чоловік 60 років.

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