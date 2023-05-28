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Оккупанты обстреляли частный сектор в Харьковской области: ранена женщина

Фото: оккупанты обстреляли частный сектор в Харьковской области (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территории Харьковской области. На этот раз военные РФ попали в частный сектор, в результате чего произошло возгорание двух хозяйственных построек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС сообщили, что сегодня, 28 мая, населенные пункты Купянского района оказались под интенсивными артиллерийскими обстрелами РФ.

"Враг попал в частный сектор с. Петропавловка, в результате чего загорелись две хозяйственные постройки на общей площади 60 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - сообщили в службе.

Кроме того, спасатели заявили, что в результате обстрела частного сектора в с. Кучеровка Купянского района, местная жительница 1949 года рождения, получила осколочные ранения.

Ситуация в Харьковской области

После освобождения Харьковской области от оккупантов, российские военные продолжают осуществлять ракетные атаки в этом регионе. Кроме того, они осуществляют атаки на территории Харьковской области с использованием минометов и артиллерийских орудий.

Почти ежедневно оккупанты обстреливают Волчанск, Купянск и Двуречную, как с территории Российской Федерации, так и с захваченных территорий Харьковской и Луганской областей.

Вчера россияне обстреляли село Шиповатое Купянского района, в результате чего погибла 61-летняя женщина, а осколочные ранения получил мужчина 60 лет.

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