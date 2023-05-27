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Окупанти обстріляли Харківську область: є жертви

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Харківська область, Субота 27 травня 2023 16:54
Окупанти обстріляли Харківську область: є жертви Фото: росіяни обстріляли Харківську область (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації в черговий раз атакували території Харківської області. В результаті сьогоднішнього обстрілу є дві жертви.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківської області. На жаль, гинуть мирні люди", - повідомив Синєгубов.

Окупанти обстріляли Харківську область: є жертви

За його даними, внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка. Крім того, осколкових поранень зазнав чоловік 60 років.

"Його госпіталізували. Наразі медики надають постраждалому допомогу", - додав голова Харківської обласної військової адміністрації.

Ситуація в Харківській області

Після деокупації Харківської області військові РФ продовжують завдати ракетних ударів по області. Крім того, окупанти обстрілюють території Харківської області за допомогою мінометної та артилерійської зброї.

Окупанти майже щоденно завдають удари по Вовчанську, Куп'янську та Дворічній з території РФ та із захопленої території Харківської та Луганської областей.

Нещодавно російські війська із території Білгородської області обстріляли місто Ізюм Харківської області. Внаслідок ворожого удару постраждала одна дитина.

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