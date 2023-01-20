Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

"Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади та завдали по них 27 ударів", - написав він.

Зокрема, окупанти завдали ударів:

по Білопільській громаді з мінометів. Зафіксовано 20 прильотів.

по Есманьській громаді з мінометів. Вчинено 7 обстрілів.

"Обійшлося без постраждалих та руйнувань", - повідомив Живицький.

Нагадаємо, що в середу, 18 січня, російські окупанти завдали удару по Сумській області. Під мінометну атаку потрапили дві громади.

У понеділок, 16 січня, російські війська завдали 16 ударів по прикордонні Сумської області. В результаті під ворожий вогонь потрапили дві громади.

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