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Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

Фото: Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 20 січня, прокремлівські війська обстріляли 27 разів прикордонне Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади та завдали по них 27 ударів", - написав він.

Зокрема, окупанти завдали ударів:

  • по Білопільській громаді з мінометів. Зафіксовано 20 прильотів.
  • по Есманьській громаді з мінометів. Вчинено 7 обстрілів.

"Обійшлося без постраждалих та руйнувань", - повідомив Живицький.

Нагадаємо, що в середу, 18 січня, російські окупанти завдали удару по Сумській області. Під мінометну атаку потрапили дві громади.

У понеділок, 16 січня, російські війська завдали 16 ударів по прикордонні Сумської області. В результаті під ворожий вогонь потрапили дві громади.

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Сумська областьОбстрілВійна Росії проти України