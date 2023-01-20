Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из минометов

В пятницу, 20 января, прокремлевские войска обстреляли 27 раз приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"В течение дня россияне обстреляли две пограничные громады и нанесли по ним 27 ударов", - написал он.
В частности, оккупанты нанесли удары:
"Обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщил Живицкий.
Напомним, что в среду, 18 января, российские оккупанты нанесли удар по Сумской области. Под минометную атаку попали две общины.
В понедельник, 16 января, российские войска нанесли 16 ударов по приграничью Сумской области. В результате под вражеский огонь попали две общины.
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