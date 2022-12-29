Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей: звідки били

Російські війська обстріляли прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей з кількох видів озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Повідомляється, що окупанти обстріляли 5 громад на Сумщині та дві – на Чернігівщині. Обстріли велися із застосуванням безпілотників, великокаліберної зброї, мінометів та ствольної артилерії.

Війська РФ вели обстріли з району російських населених пунктів Нові Юрковичі, Зернове, Тьоткіне, Зоря та Біла Берізка. На щастя, обійшлося без жертв.