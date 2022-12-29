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Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей: звідки били

Новость на русском →
Четвер 29 грудня 2022 13:42
Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей: звідки били Фото: російські війська обстріляли Сумську та Чернігівську області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська обстріляли прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей з кількох видів озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Повідомляється, що окупанти обстріляли 5 громад на Сумщині та дві – на Чернігівщині. Обстріли велися із застосуванням безпілотників, великокаліберної зброї, мінометів та ствольної артилерії.

Війська РФ вели обстріли з району російських населених пунктів Нові Юрковичі, Зернове, Тьоткіне, Зоря та Біла Берізка. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що вчора, 28 грудня,окупанти вдарили по прикордонні Сумської області, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок.

Раніше ми писали, що 27 грудня російські військові обстріляли три громади Сумської області зі стрілецької зброї, мінометів та артилерії.

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