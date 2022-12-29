Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей: откуда били

Российские войска обстреляли приграничные громады Сумской и Черниговской области из нескольких видов вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Сообщается, что оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области и две – в Черниговской. Обстрелы велись с применением беспилотников, крупнокалиберного оружия, минометов и ствольной артиллерии.

Войска РФ вели обстрелы из района российских населенных пунктов Новые Юрковичи, Зерновое, Теткино, Заря и Белая Березка. К счастью обошлось без жертв.