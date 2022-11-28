Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та мінометів

Сьогодні, 28 листопада, російські війська вчергове обстріляи прикордонні населені пункти Сумської області з території РФ артилерією та мінометами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Північ".

У всіх випадках втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

"Ворожі війська вчергове обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини з території РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 27 листопада, російські війська обстріляли зі своєї території прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Також раніше ми писали, що 26 листопада, російські окупанти вдарили по прикордонному селу в Сумській області з гранатомета.

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