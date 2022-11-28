UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та мінометів

Фото: окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та мінометів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 28 листопада, російські війська вчергове обстріляи прикордонні населені пункти Сумської області з території РФ артилерією та мінометами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Північ".

"Ворожі війська вчергове обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини з території РФ", - йдеться в повідомленні.

  • З 13:45 до 14:00 повідомили про 13 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в район населеного пункту Нововолодимирівка.
  • З 15:55 до 16:10 повідомили про 10 приходів, імовірно з міномету 120 мм, та 2 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Рожковичі.
  • З 16:30 до 16:35 повідомили про 5 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Середина-Буда.

У всіх випадках втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 27 листопада, російські війська обстріляли зі своєї території прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Також раніше ми писали, що 26 листопада, російські окупанти вдарили по прикордонному селу в Сумській області з гранатомета.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьОбстріл