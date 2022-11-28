Оккупанты обстреляли пограничники Сумской области из артиллерии и минометов

Сегодня, 28 ноября, российские войска в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области с территории РФ артиллерией и минометами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Север".

Во всех случаях потерь среди личного состава и техники нет. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

"Вражеские войска в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумщины с территории РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 27 ноября, российские войска обстреляли со своей территории приграничья Черниговской и Сумской областей.

Также ранее мы писали, что 26 ноября, российские оккупанты ударили по приграничной деревне в Сумской области из гранатомета.

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