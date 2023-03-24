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Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області, є загиблий

Фото: окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти пообіді завдали удару по прикордонню Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинув цивільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

Зазначається, що окупанти ймовірно били з міномета 120-мм.

"Близько 12:20 повідомили про обстріл, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Городище. В результаті обстрілу згорів 1 приватний будинок та загинув 1 місцевий мешканець населеного пункту", - пише оперативне командування.

Цивільних закликають не відвідувати прикордонної смуги й переміститись вглиб території не менше ніж на 20 кілометрів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській та Донецькій областях. На жаль, в Первомайському є поранена жінка.

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