Оккупанты обстреляли приграничную громаду Сумской области: пострадал жилой дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую общину. Около полудня россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра по одному из пограничных деревень. Было 6 прилетов", - отметил Живицкий.

Кроме того, позже еще 13 мин разорвались у границы с Российской Федерацией. Сегодняшние обстрелы повредили частный дом. К счастью, пострадавших в результате ударов не было.