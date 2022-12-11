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Оккупанты обстреляли приграничную громаду Сумской области: пострадал жилой дом

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Сумы, Воскресенье 11 декабря 2022 21:41
Оккупанты обстреляли приграничную громаду Сумской области: пострадал жилой дом Фото: оккупанты обстреляли приграничную громаду Сумской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 11 декабря, обстреляли Великописаревскую громаду Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую общину. Около полудня россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра по одному из пограничных деревень. Было 6 прилетов", - отметил Живицкий.

Кроме того, позже еще 13 мин разорвались у границы с Российской Федерацией. Сегодняшние обстрелы повредили частный дом. К счастью, пострадавших в результате ударов не было.

Ранее сообщалось, что российские военные днем 10 декабря более 15 раз обстреляли две громады Сумской области.

Кроме того, российские войска накануне вечером нанесли ракетный удар с комплексов С-300 по Великописаревской общине Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома, пожарная часть, отделения банка, магазины и автомобили.

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