Окупанти обстріляли прифронтові міста в Запорізькій області, є жертви

Так, під ворожим вогнем опинилися населені пункти Мала Токмачка та Преображенка.

"51-річний чоловік загинув під час обстрілу Малої Токмачки. В Преображенці двоє постраждалих - 40-річна жінка та 39-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім цього Малашко повідомив, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Нещодавно Запорізька область знову зазнала атаки з боку російських окупантів. Зокрема, вони завдали ударів по населеному пункту Оріхів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.