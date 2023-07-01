Окупанти обстріляли прифронтові міста в Запорізькій області, є жертви

Російські окупанти обстріляли прифронтові міста у Запорізькій області. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
Так, під ворожим вогнем опинилися населені пункти Мала Токмачка та Преображенка.
"51-річний чоловік загинув під час обстрілу Малої Токмачки. В Преображенці двоє постраждалих - 40-річна жінка та 39-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.
Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Крім цього Малашко повідомив, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.
Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.
Нещодавно Запорізька область знову зазнала атаки з боку російських окупантів. Зокрема, вони завдали ударів по населеному пункту Оріхів.
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