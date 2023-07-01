Оккупанты обстреляли прифронтовые города в Запорожской области, есть жертвы

Так, под вражеским огнем оказались населенные пункты Малая Токмачка и Преображенка.

"51-летний мужчина погиб во время обстрела Малой Токмачки. В Преображенке двое пострадавших - 40-летняя женщина и 39-летний мужчина", - сообщил глава ОГА.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме этого Малашко сообщил, что специалисты работают над ликвидацией последствий российских обстрелов.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно Запорожская область снова подверглась атаке со стороны российских оккупантов. В частности, они нанесли удары по населенному пункту Орехов.

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