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Оккупанты обстреляли прифронтовые города в Запорожской области, есть жертвы

Иллюстративное фото: Оккупанты обстреляли прифронтовые города в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты обстреляли прифронтовые города в Запорожской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Так, под вражеским огнем оказались населенные пункты Малая Токмачка и Преображенка.

"51-летний мужчина погиб во время обстрела Малой Токмачки. В Преображенке двое пострадавших - 40-летняя женщина и 39-летний мужчина", - сообщил глава ОГА.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме этого Малашко сообщил, что специалисты работают над ликвидацией последствий российских обстрелов.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно Запорожская область снова подверглась атаке со стороны российских оккупантов. В частности, они нанесли удары по населенному пункту Орехов.

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