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Окупанти обстріляли підприємство у Херсоні: загинув працівник

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Херсон, Понеділок 13 лютого 2023 12:08
Окупанти обстріляли підприємство у Херсоні: загинув працівник Фото: окупанти обстріляли підприємство у Херсоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 13 лютого обстріляли підприємство у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування та загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Ворожі снаряди повністю зруйнували будівлю виробничої бази одного із підприємств.

"Рятувальники, медики та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Під завалами перебував чоловік - охоронець бази. На жаль, лікарям довелося лише констатувати смерть", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за неділю, 12 лютого, російські окупаційні війська 20 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Крім того, 11 лютого російські військові обстріляли Херсон 11 разів . Під ударом опинилися житлові будинки у мікрорайоні "Острів".

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