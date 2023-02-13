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Оккупанты обстреляли предприятие в Херсоне: погиб работник

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Херсон, Понедельник 13 февраля 2023 12:08
Оккупанты обстреляли предприятие в Херсоне: погиб работник Фото: оккупанты обстреляли предприятие в Херсоне (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 13 февраля обстреляли предприятие в Херсоне. Вследствие атаки есть разрушения и погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий.

"Спасатели, медики и правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Под завалами находился мужчина - охранник базы. К сожалению, врачам пришлось только констатировать смерть", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что за воскресенье, 12 февраля, российские оккупационные войска 20 раз обстреляли Херсон. В результате обстрелов пострадал один человек.

Кроме того, 11 февраля российские военные обстреляли Херсон 11 раз. Под ударом оказались жилые дома в микрорайоне "Остров".

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