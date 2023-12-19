Окупанти обстріляли передмістя Херсона, є поранені

Російські окупанти сьогодні, 19 грудня, знову обстріляли житлові квартали у передмісті Херсона. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали чоловік та жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
Уточнюється, що обом потерпілим по 65 років.
"У чоловіка, зокрема, вибухова травма, контузія, закритий перелом променевої кістки правого передпліччя. У жінки діагностовано вибухову травму і множинні осколкові поранення рук і ніг", - йдеться у повідомленні.
Стан травмованих оцінюється як середньої тяжкості. Обох поранених було госпіталізовано, їм надається медична допомога.
Російські загарбники практично щодня завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, часто здійснюючи обстріли з лівобережної частини регіону. Внаслідок ворожих атак по житлових районах цивільні одержують поранення, не рідкісні й випадки загибелі місцевих жителів.
Так, нагадаємо, 17 грудня війська РФ знову атакували території Херсонської області, що призвело до загибелі людини, і ще 6 правоохоронців отримали поранення.
Перед цим уночі 16 грудня російські окупанти обстріляли Херсон та область. Ворог застосував артилерію, а також дрони іранської розробки. У Херсоні було потрапляння поблизу інфраструктурного об'єкта, пошкоджено приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.
У Степанівці під Херсоном впали уламки збитого "шахеда", пошкоджено лікарню. Момент удару по медустанові влучив на відео. Також раніше вночі у Херсоні та області збивали ворожі дрони-камікадзе. У місті зафіксували падіння уламків "шахеду".
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