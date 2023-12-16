ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Момент удару по лікарні під Херсоном потрапив на відео

Херсон, Субота 16 грудня 2023 13:08
UA EN RU
Момент удару по лікарні під Херсоном потрапив на відео Фото: момент удару по лікарні під Херсоном потрапив на відео (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Лікарня у Степанівці під Херсоном була атакована російськими безпілотниками вночі 16 грудня. Момент удару потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Департаменту патрульної поліції Києва Олексія Білошицького у Telegram.

Зазначається, що у момент удару ворожих "шахедів" у лікарні перебували патрульні та працівники лікарні.

Внаслідок обстрілів пошкоджений службовий автомобіль. Ніхто з працівників поліції не постраждав.

Проте під час евакуації пацієнтів у бомбосховище постраждав лікар. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки.

Що відомо про нічні обстріли Херсона

Цієї ночі російські окупанти обстріляли Херсон та область. Росіяни застосували артилерію, а також дрони іранської розробки.

У Херсоні є влучання поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкоджені приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.

Херсонська ОВА повідомила, що у Степанівці під Херсоном впали уламки збитого "шахеду", пошкоджена лікарня. Як відомо, поранення отримав лікар.

Також "шахедами" був атакований населений пункт Дар'ївка. На щастя, без жертв.

Нагадаємо, що в ніч на 16 грудня окупанти випустили 31 дрон по Україні. ППО працювала в 11 областях та Києва. Вдалося знищити 30 "шахедів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон атака дронів полиция
NEWS
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет