Поранено 6 поліцейських. Окупанти обстріляли Херсонську область

Військові Російської Федерації знову атакували території Херсонської області. Сьогодні в результаті ворожого обстрілу загинула людина, ще 6 правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

За даними прокурори, під час ранкового ворожого обстрілу села Дар'ївка, поранень дістали шестеро поліцейських.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - наголосили в прокуратурі.

Ми також повідомляли, що сьогодні близько 10 години російська армія обстрілювала середмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки в місті загинув 81-річний чоловік, який в той момент йшов вулицею.

Нещодавні атаки

Нагадаємо, що минулої ночі, 16 грудня, російські окупанти обстріляли Херсон та область. Росіяни застосували артилерію, а також дрони іранської розробки. У Херсоні було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкоджені приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.

У Степанівці під Херсоном впали уламки збитого "шахеду", пошкоджена лікарня. Момент удару по медзакладу потрапив на відео.

Також цієї ночі у Херсоні та області збивали ворожі дрони-камікадзе. У місті зафіксували падіння уламків "шахеда".

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