Поранено 6 поліцейських. Окупанти обстріляли Херсонську область
Військові Російської Федерації знову атакували території Херсонської області. Сьогодні в результаті ворожого обстрілу загинула людина, ще 6 правоохоронців отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
За даними прокурори, під час ранкового ворожого обстрілу села Дар'ївка, поранень дістали шестеро поліцейських.
"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - наголосили в прокуратурі.
Ми також повідомляли, що сьогодні близько 10 години російська армія обстрілювала середмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки в місті загинув 81-річний чоловік, який в той момент йшов вулицею.
Нещодавні атаки
Нагадаємо, що минулої ночі, 16 грудня, російські окупанти обстріляли Херсон та область. Росіяни застосували артилерію, а також дрони іранської розробки. У Херсоні було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкоджені приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.
У Степанівці під Херсоном впали уламки збитого "шахеду", пошкоджена лікарня. Момент удару по медзакладу потрапив на відео.
Також цієї ночі у Херсоні та області збивали ворожі дрони-камікадзе. У місті зафіксували падіння уламків "шахеда".
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