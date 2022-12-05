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Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Фото: окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Упродовж дня окупанти обстрілювали п'ять громад Сумської області. Били з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ворог наніс 84 удари по прикордонню протягом цього дня. Під обстрілами були п'ять громад", - написав Живицький.

  • Шалигинська громада: по одному з прикордонних сіл росіяни вдарили двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії, а згодом ще 22 снаряди з РСЗВ."Прильоти" були по чоловічому монастирю. Пошкоджена адмінбудівля та господарчі споруди. Від осколкових поранень загинула худоба в господарстві монастиря.
  • Краснопільську громаду ворог обстріляв із мінометів 80 мм калібру. Було 16 "прильотів". Без руйнувань.
  • Білопільська громада: був мінометний обстріл прикордонного села. Розірвалися 8 мін, які і пошкодили гараж, трактор, 3 легкові автомобілі психоневрологічного інтернату.
  • По Миропільській громаді росіяни вели мінометний обстріл (15 "приходів"). Без пошкоджень.
  • Есманьська громада: було 8 "прильотів" з артилерії з території РФ. Без постраждалих.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни продовжують завдавати ударів по прикордонних територіях. В Сумській області вчора, 4 грудня, зафіксували 12 "прильотів".

Також 3 грудня російські військові кілька разів обстріляли Сумську область із використанням міномету, пошкодили ЛЕП та підприємство.

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