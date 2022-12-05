Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Упродовж дня окупанти обстрілювали п'ять громад Сумської області. Били з мінометів та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Ворог наніс 84 удари по прикордонню протягом цього дня. Під обстрілами були п'ять громад", - написав Живицький.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни продовжують завдавати ударів по прикордонних територіях. В Сумській області вчора, 4 грудня, зафіксували 12 "прильотів".
Також 3 грудня російські військові кілька разів обстріляли Сумську область із використанням міномету, пошкодили ЛЕП та підприємство.
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