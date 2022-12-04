ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Сумській області за добу зафіксували більше 10 "прильотів", пошкоджено інфраструктуру

Новость на русском →
Неділя 04 грудня 2022 15:20
В Сумській області за добу зафіксували більше 10 "прильотів", пошкоджено інфраструктуру Фото: в Сумській області за добу зафіксували більше 10 "прильотів", пошкоджено інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни продовжують завдавати ударів по прикордонних територіях. В Сумській області зафіксували 12 "прильотів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Ворог продовжує тероризувати прикордонні території.За добу зафіксовано 3 обстріли, 12 "прильотів" ворожих снарядів", - пише заступник керівника Офісу президента.

Внаслідок обстрілу постраждала інфраструктура Есманської територіальної громади Шосткинського району.

Як відзначив Тимошенко, постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 3 грудня, внаслідок ворожого обстрілу по Сумській області було пошкоджено ЛЕП та підприємство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії