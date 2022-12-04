В Сумській області за добу зафіксували більше 10 "прильотів", пошкоджено інфраструктуру

Росіяни продовжують завдавати ударів по прикордонних територіях. В Сумській області зафіксували 12 "прильотів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Як відзначив Тимошенко, постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 3 грудня, внаслідок ворожого обстрілу по Сумській області було пошкоджено ЛЕП та підприємство.

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