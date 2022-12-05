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Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области

Фото: оккупанты обстреляли пять общин Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В течение дня оккупанты обстреливали пять общин Сумской области. Били из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Враг нанес 84 удара по приграничью в течение этого дня. Под обстрелами находились пять общин", - написал Живицкий.

  • Шалыгинская община: по одному из пограничных деревень россияне ударили дважды. Выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии, а впоследствии еще 22 снаряда из РСЗО. "Прилеты" были по мужскому монастырю. Повреждено админздание и хозяйственные постройки. От осколочных ранений погиб скот в хозяйстве монастыря.
  • Краснопольская община враг обстрелял из минометов 80 мм калибра. Было 16 "прилетов". Без разрушений.
  • Белопольская община: был минометный обстрел пограничного села. Разорвались 8 мин, которые и повредили гараж, трактор, 3 легковых автомобиля психоневрологического интерната.
  • По Миропольской общине россияне вели минометный обстрел (15 "приходов"). Без повреждений.
  • Эсманьская община: было 8 "прилетов" из артиллерии с территории РФ. Без пострадавших.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне продолжают наносить удары по приграничным территориям. В Сумской области вчера, 4 декабря, зафиксировали 12 "прилетов".

Также 3 декабря российские военные несколько раз обстреляли Сумскую область с использованием миномета, повредили ЛЭП и предприятие.

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