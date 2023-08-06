ua en ru
Пн, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Ольгівку в Херсонській області, поранені дві жінки

Новость на русском →
Ольгівка, Неділя 06 серпня 2023 23:14
Окупанти обстріляли Ольгівку в Херсонській області, поранені дві жінки Фото: внаслідок російського обстрілу поранено двох жінок в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ обстріляли Ольгівку в Херсонській області ввечері в неділю, 6 серпня. Внаслідок ворожої атаки в населеному пункті поранення отримали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію (ОВА).

Вік постраждалих громадянок - 77 та 73 років.

"Двоє літніх жінок дістали поранення через російський обстріл. Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку", - розповіли в ОВА.

У травмованих жінок зафіксовано поранення кінцівок і акуботравми, їх госпіталізують до лікарні для надання медичної допомоги.

Російські обстріли Херсонській області

Після того як Сили оборони України деокупували правий берег Дніпра в Херсонській області, російські окупанти майже щодня обстрілюють регіон, зокрема обласний центр Херсон, з іншого берега річки. Для ударів росіяни використовують важке озброєння та авіацію.

Так, раніше 6 серпня в результаті російського обстрілу по селу Микільське Херсонської області постраждали цивільні.

Нагадаємо також, що лише протягом минулої доби росіяни здійснили 46 обстрілів проти Херсонської області. Також внаслідок нещодавнього обстрілу села Одрадокамʼянка постраждав 50-річний чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи