Окупанти обстріляли Ольгівку в Херсонській області, поранені дві жінки

Війська РФ обстріляли Ольгівку в Херсонській області ввечері в неділю, 6 серпня. Внаслідок ворожої атаки в населеному пункті поранення отримали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію ( ОВА ).

Вік постраждалих громадянок - 77 та 73 років.

"Двоє літніх жінок дістали поранення через російський обстріл. Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку", - розповіли в ОВА.

У травмованих жінок зафіксовано поранення кінцівок і акуботравми, їх госпіталізують до лікарні для надання медичної допомоги.

Російські обстріли Херсонській області

Після того як Сили оборони України деокупували правий берег Дніпра в Херсонській області, російські окупанти майже щодня обстрілюють регіон, зокрема обласний центр Херсон, з іншого берега річки. Для ударів росіяни використовують важке озброєння та авіацію.

Так, раніше 6 серпня в результаті російського обстрілу по селу Микільське Херсонської області постраждали цивільні.

Нагадаємо також, що лише протягом минулої доби росіяни здійснили 46 обстрілів проти Херсонської області. Також внаслідок нещодавнього обстрілу села Одрадокамʼянка постраждав 50-річний чоловік.