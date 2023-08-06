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Оккупанты обстреляли Ольговку в Херсонской области, ранены две женщины

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Ольговка, Воскресенье 06 августа 2023 23:14
Оккупанты обстреляли Ольговку в Херсонской области, ранены две женщины Фото: в результате российского обстрела ранены две женщины в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ обстреляли Ольговку в Херсонской области вечером в воскресенье, 6 августа. В результате вражеской атаки в населенном пункте ранения получили две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию (ОВА).

Возраст пострадавших гражданок - 77 и 73 лет.

"Двое пожилых женщин получили ранения из-за российских обстрелов. Вечером оккупанты обстреляли Ольговку. Один из снарядов попал во двор частного дома", - рассказали в ОВА.

У травмированных женщин зафиксированы ранения конечностей и акуботравмы, их госпитализируют в больницу для оказания медицинской помощи.

Российские обстрелы Херсонской области

После того как Силы обороны Украины деоккупировали правый берег Днепра в Херсонской области, российские оккупанты почти ежедневно обстреливают регион, в частности областной центр Херсон, с другого берега реки. Для ударов россияне используют тяжелое вооружение и авиацию.

Так, ранее 6 августа в результате российских обстрелов по селу Никольское Херсонской области пострадали гражданские.

Напомним также, что только за прошедшие сутки россияне совершили 46 обстрелов против Херсонской области. Также в результате недавнего обстрела села Одрадокаменка пострадал 50-летний мужчина.

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