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Окупанти обстріляли одну з громад Сумської області: є загиблі

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли одну з громад Сумської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 18 жовтня, російські окупанти за допомогою артилерії обстріляли Юнаківську громаду (Сумська область). Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.

За його словами, у Юнаківській громаді було зафіксовано близько 14 "прильотів". Зокрема, росіяни вдарили по центру одного з сіл.

"В результаті обстрілів двоє людей загинули, одного травмовано. Пошкоджено магазин і будівлі навколо", - розповів Тимошенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 18 жовтня, вранці російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву.

Також ми писали, що 17 жовтня росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Сумській області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

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