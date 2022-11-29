Окупанти обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні: є пошкодження
У вівторок, 29 листопада, росіяни обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів постраждала лікарня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні", - йдеться у повідомленні.
Тимошенко додає, що в будівлі вибиті вікна.
"Постраждалих немає", - додав заступник керівника Офісу президента.
Нагадаємо, що у Херсоні прогриміли вибухи у вівторок, 29 листопада. Це вже третє повідомлення про вибухи за день.
Вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.
До того ж, окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.
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