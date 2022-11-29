Оккупанты обстреляли областную клиническую больницу в Херсоне: есть повреждения
Во вторник, 29 ноября, россияне обстреляли Херсон. В результате атаки оккупантов пострадала больница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице", - говорится в сообщении.
Тимошенко добавляет, что в здании выбиты окна.
"Пострадавших нет", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.
Напомним, что в Херсоне прогремели взрывы во вторник, 29 ноября. Это уже третье сообщение о взрывах через день.
Вчера россияне обстреляли Херсонскую область 21 раз.
К тому же оккупанты убили известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына в Херсонской области.
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