Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії: є загибла

За його словами, окупанти випустили понад 30 снарядів. У Нікополі снарядами пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку, потрощило вікна у гуртожитку коледжу, зачепило три газопроводи, лінію електропередач, 14 сонячних панелей, а ще – господарські споруди та п’ять автівок.

"Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. У одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією", - зазначив Лисак.

По Мирівській громаді росіяни випустили 20 снарядів - пошкодили дві хати, господарську споруду і машину.

В районі Синельниківщини сили ППО знищили ворожий "шахед".