Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: есть погибшая

Ночью 7 мая россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Погиб один человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
По его словам, оккупанты выпустили более 30 снарядов. В Никополе снарядами повредило 7 частных домов и многоэтажку, разбили окна в общежитии колледжа, задело три газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, а еще – хозяйственные постройки и пять автомобилей.
"Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое в состоянии стресса и с контузией", - отметил Лысак.
По Мировскому обществу россияне выпустили 20 снарядов - повредили два дома, хозяйственное сооружение и машину.
В районе Синельниковщины силы ПВО уничтожили вражеский "шахед".
Напомним, 6 мая российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Града" и артиллерии. Три человека получили ранения.
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