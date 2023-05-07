Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: есть погибшая

По его словам, оккупанты выпустили более 30 снарядов. В Никополе снарядами повредило 7 частных домов и многоэтажку, разбили окна в общежитии колледжа, задело три газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, а еще – хозяйственные постройки и пять автомобилей.

"Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое в состоянии стресса и с контузией", - отметил Лысак.

По Мировскому обществу россияне выпустили 20 снарядов - повредили два дома, хозяйственное сооружение и машину.

В районе Синельниковщины силы ПВО уничтожили вражеский "шахед".