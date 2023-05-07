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Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии: есть погибшая

Фото: Россияне обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 7 мая россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, оккупанты выпустили более 30 снарядов. В Никополе снарядами повредило 7 частных домов и многоэтажку, разбили окна в общежитии колледжа, задело три газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, а еще – хозяйственные постройки и пять автомобилей.

"Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое в состоянии стресса и с контузией", - отметил Лысак.

По Мировскому обществу россияне выпустили 20 снарядов - повредили два дома, хозяйственное сооружение и машину.

В районе Синельниковщины силы ПВО уничтожили вражеский "шахед".

Напомним, 6 мая российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Града" и артиллерии. Три человека получили ранения.

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НикопольВойна России против Украины