Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії, - ОВА

В ніч на 21 квітня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, ворог гатив з важкої артилерії і влучив по території Мирiвськiй громадi. "На щастя, люди не постраждали. Територiю, де сталися прильоти, обстежують надзвичайники. Уточнюють наслiдки удару", - повідомив Лисак.