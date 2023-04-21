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Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії, - ОВА

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П'ятниця 21 квітня 2023 07:57
Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії, - ОВА Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 21 квітня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, ворог гатив з важкої артилерії і влучив по території Мирiвськiй громадi.

"На щастя, люди не постраждали. Територiю, де сталися прильоти, обстежують надзвичайники. Уточнюють наслiдки удару", - повідомив Лисак.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни намагались безуспішно атакувати Київ.

Крім цього, лунали вибухи в Харкові та Слов'янську.

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Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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