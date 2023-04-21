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Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, - ОВА

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Пятница 21 апреля 2023 07:57
Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, - ОВА Фото: россияне обстреляли Никопольский район по тяжелой артиллерии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 21 апреля россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, враг гнал из тяжелой артиллерии и попал по территории Мировской общины.

"К счастью, люди не пострадали. Территорию, где произошли прилеты, обследуют чрезвычайники. Уточняют последствия удара", - сообщил Лысак.

Напомним, что в эту ночь россияне пытались безуспешно атаковать Киев.

Кроме этого, раздавались взрывы в Харькове и Славянске.

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Никополь Днепропетровская область Война России против Украины
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