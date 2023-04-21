Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, - ОВА

В ночь на 21 апреля россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, враг гнал из тяжелой артиллерии и попал по территории Мировской общины. "К счастью, люди не пострадали. Территорию, где произошли прилеты, обследуют чрезвычайники. Уточняют последствия удара", - сообщил Лысак.