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Окупанти обстріляли Нікопольський район та вбили поголів’я тварин (фото)

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Дніпропетровська область, Середа 01 березня 2023 21:05
Окупанти обстріляли Нікопольський район та вбили поголів’я тварин (фото) Фото: Окупанти обстріляли Нікопольський район та вбили поголів’я тварин (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 1 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та вбили поголів’я тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні в Нікопольському районі знову було гучно. Снаряди сипалися на Нікополь та Марганецьку громаду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агресор цілив по району тричі. Людей не зачепив.

"Пошкоджене фермерське господарство. Там російське залізяччя вбило поголів’я тварин. Руйнування є у 2 приватних будинках та 3 господарських спорудах", - додав глава області.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з артилерії.

Російські окупанти у ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

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