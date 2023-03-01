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Оккупанты обстреляли Никопольский район и убили поголовье животных (фото)

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Днепропетровская область, Среда 01 марта 2023 21:05
Оккупанты обстреляли Никопольский район и убили поголовье животных (фото) Фото: Оккупанты обстреляли Никопольский район и убили поголовье животных (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 1 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и убили поголовье животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня в Никопольском районе снова было громко. Снаряды сыпались на Никополь и Марганецкую общину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агрессор целил по району трижды. Людей не задел.

"Поврежденное фермерское хозяйство. Там российское железо убило поголовье животных. Разрушение есть в 2 частных домах и 3 хозяйственных сооружениях", - добавил глава области.

Напомним, что во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области по артиллерии.

Российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды избивали из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

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