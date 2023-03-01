Оккупанты обстреляли Никопольский район и убили поголовье животных (фото)
В среду, 1 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и убили поголовье животных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Сегодня в Никопольском районе снова было громко. Снаряды сыпались на Никополь и Марганецкую общину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что агрессор целил по району трижды. Людей не задел.
"Поврежденное фермерское хозяйство. Там российское железо убило поголовье животных. Разрушение есть в 2 частных домах и 3 хозяйственных сооружениях", - добавил глава области.
Напомним, что во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области по артиллерии.
Российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды избивали из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.
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