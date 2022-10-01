Окупанти обстріляли Нікопольський район: постраждала лінія електропередач

Російські окупанти протягом дня, 01 жовтня, гатили по Дніпропетровській області. Внаслідок цього постраждала інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Окупаційні війська рф протягом дня знову били по Нікопольщині", - заявив Лукашук.
За його словами, окупанти гатили по Червоногригорівській громаді. Внаслідок цього було пошкоджено лінію електропередач та дачний будинок.
"В Марганецькій громаді, на щастя, - без руйнувань. Люди неушкоджені", - додав очільник облради.
Нагадаємо, що раніше росіяни гатили по громадах Дніпропетровської області: є поранені та руйнування.
Також, росіяни обстріляли Нікополь. Звуки вибухів було чутно після оголошення повітряної тривоги.
Силам ППО вдалося збиии ворожу ракету у Дніпропетровській області.
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