UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Нікопольський район: постраждала лінія електропередач

Фото: Окупанти обстріляли Нікопольський район: постраждала лінія електропередач (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти протягом дня, 01 жовтня, гатили по Дніпропетровській області. Внаслідок цього постраждала інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Окупаційні війська рф протягом дня знову били по Нікопольщині", - заявив Лукашук.

За його словами, окупанти гатили по Червоногригорівській громаді. Внаслідок цього було пошкоджено лінію електропередач та дачний будинок.

"В Марганецькій громаді, на щастя, - без руйнувань. Люди неушкоджені", - додав очільник облради.

Нагадаємо, що раніше росіяни гатили по громадах Дніпропетровської області: є поранені та руйнування.

Також, росіяни обстріляли Нікополь. Звуки вибухів було чутно після оголошення повітряної тривоги.

Силам ППО вдалося збиии ворожу ракету у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна в Україні