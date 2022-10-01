Оккупанты обстреляли Никопольский район: пострадала линия электропередач

Российские оккупанты в течение дня, 01 октября, били по Днепропетровской области. В результате пострадала инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Оккупационные войска России в течение дня снова били по Никопольщине", - заявил Лукашук.

По его словам, оккупанты били по Червоногригорьевской общине. В результате были повреждены линия электропередач и дачный дом.

"В Марганецкой общине, к счастью, - без разрушений. Люди невредимы", - добавил глава облсовета.