Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии
Российские военные сегодня ночью, 9 января, из тяжелой артиллерии обстреляли две громады Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Россияне дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под прицелом две громады – Червоногригоровская и Марганецкая. Враг направил туда не менее десятка снарядов", - говорится в сообщении главы ОВА.
По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Последствия ударов пока устанавливаются, они будут сообщены позже.
Напомним, вчера, 8 января, российские военные в очередной раз обстреляли город Никополь в Днепропетровской области.
Кроме того, оккупанты в ночь на 8 января дважды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
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