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Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

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Киев, Понедельник 09 января 2023 07:54
Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 9 января, из тяжелой артиллерии обстреляли две громады Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под прицелом две громады – Червоногригоровская и Марганецкая. Враг направил туда не менее десятка снарядов", - говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Последствия ударов пока устанавливаются, они будут сообщены позже.

Напомним, вчера, 8 января, российские военные в очередной раз обстреляли город Никополь в Днепропетровской области.

Кроме того, оккупанты в ночь на 8 января дважды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

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Вторжение России в Украину Обстріл Никополь Днепропетровская область
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