Окупанти обстріляли Нікопольський район і готують повторну атаку, - голова РВА

У неділю, 18 грудня, російські окупанти вдарили по Нікопольському району. Вони вже планують нову атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка у Telegram .

За його словами, під обстрілом окупантів опинилася Марганецька громада. Рятувальники вже оглядають місця вибухів. Попередньо, в результаті атаки ніхто не постраждав.

"За інформацією партизанів, ординці готуються до повторного обстрілу, тож прошу мешканців прибережних територій провести ніч у сховищі, або скористатися правилом двох стін", - наголосив Євтушенко.