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Окупанти обстріляли Нікопольський район і готують повторну атаку, - голова РВА

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Нікопольський район та готують повторну атаку (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 18 грудня, російські окупанти вдарили по Нікопольському району. Вони вже планують нову атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка у Telegram.

За його словами, під обстрілом окупантів опинилася Марганецька громада. Рятувальники вже оглядають місця вибухів. Попередньо, в результаті атаки ніхто не постраждав.

"За інформацією партизанів, ординці готуються до повторного обстрілу, тож прошу мешканців прибережних територій провести ніч у сховищі, або скористатися правилом двох стін", - наголосив Євтушенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові 15 грудня обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки одна людина загинула і п'ять отримали поранення.

Також ми писали, що 9 грудня окупанти також обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Ворог застосовував "Гради" та важку артилерію.

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НікопольДніпропетровська областьОбстрілВійна Росії проти України