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Окупанти обстріляли Нікопольський район: є пошкодження

Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 13 січня, окупанти 3 рази обстріляли територію Нікопольського району, в результаті чого є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

За словами Лукашука, в Нікополі внаслідок ранкових ударів пошкоджено 4 п’ятиповерхових будинки.

"Обійшлося без жертв та поранених", - заявив голова ДОР.

Він додав, що протягом останніх двох годин ворог здійснив ще одну атаку. Наслідки наразі уточнюються.

Лукашук також розповів, що в області продовжують діяти аварійні відключення, адже за його словами, ліміти споживання досі перевищені й зберігається дефіцит потужності в енергосистемі.

Нагадаємо, нині у Дніпрі та Дніпропетровській області ввели екстрені відключення світла.

Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України