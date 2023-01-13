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У Дніпрі та області ввели екстрені відключення світла

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Дніпро, П'ятниця 13 січня 2023 20:04
У Дніпрі та області ввели екстрені відключення світла Фото: у Дніпрі та області ввели екстрені відключення світла (wallpapers-fenix.eu)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 13 січня, в Дніпропетровській області та в Дніпрі через складну ситуацію в енергосистемі введено екстренні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Через складну ситуацію в енергосистемі після регулярних обстрілів та зростання споживання електроенергії промисловістю в Дніпрі та області відбуваються екстрені відключення світла.

Графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується.

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ДТЕК Дніпропетровська область
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