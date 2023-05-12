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Росіяни обстріляли поліцейських із гуманітаркою у Красногорівці (відео)

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Красногорівка, П'ятниця 12 травня 2023 17:04
Росіяни обстріляли поліцейських із гуманітаркою у Красногорівці (відео) Фото: Поліцейський (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська завдали удару по екіпажу правоохоронців у місті Красногорівка (Донецька область). Цей обстріл вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Вибух під час доставки гуманітарної допомоги жителям Красногорівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під ударом опинився екіпаж "Білих янголів" і група цивільних мешканців.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Російський обстріл зафільмував фотограф Finbarr O’Reilly, який знімав репортаж для The New York Times", - додали у поліції.

Нагадаємо, що троє поліцейських потрапили під артилерійський обстріл російських окупантів у Бахмутського району, вони дістали поранень.

У Міноборони повідомили, що українські військові просунулись на 2 км вперед на Бахмутському напрямку.

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