Оккупанты обстреляли Никополь: разрушены частные дома, ранен один человек

В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"День с тревогами, обстрелом. По информации по состоянию на данный момент, к сожалению, 1 человек травмирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что разрушены 3 частных жилых дома, 1 хозяйственное сооружение, забор. Повреждено религиозное здание, 7 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, 2 автомобиля, 5 заборов. "Повреждены газопроводы и линии электропередач, специалисты работают над их восстановлением", - добавил мэр города.