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Оккупанты обстреляли Никополь: разрушены частные дома, ранен один человек

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Никополь, Пятница 12 мая 2023 19:01
Оккупанты обстреляли Никополь: разрушены частные дома, ранен один человек Фото: Обстрел Никополя (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"День с тревогами, обстрелом. По информации по состоянию на данный момент, к сожалению, 1 человек травмирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушены 3 частных жилых дома, 1 хозяйственное сооружение, забор. Повреждено религиозное здание, 7 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, 2 автомобиля, 5 заборов.

"Повреждены газопроводы и линии электропередач, специалисты работают над их восстановлением", - добавил мэр города.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Российские войска нанесли удар по экипажу правоохранителей в городе Красногоровка (Донецкая область). Этот обстрел удалось запечатлеть на видео.

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