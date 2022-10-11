Окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами: в РВА показали відео
Російські окупанти ввечері 11 жовтня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог використав запалювальні боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
Посадовець зазначив, що для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. Однак не уточнив, які саме.
"[Росіяни] використовували запалювальні боєприпаси", - вказав Євтушенко.
Водночас глава РВА оприлюднив відео удару окупантів і додав, що ворог вже отримав відповідь від Збройних сил України.
Нагадаємо, 11 жовтня російські загарбники з мінометів і артилерії обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понад 200 прильотів.
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