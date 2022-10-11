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Окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами: в РВА показали відео

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Вівторок 11 жовтня 2022 23:21
Окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами: в РВА показали відео Фото: Окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 11 жовтня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог використав запалювальні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Посадовець зазначив, що для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. Однак не уточнив, які саме.

"[Росіяни] використовували запалювальні боєприпаси", - вказав Євтушенко.

Водночас глава РВА оприлюднив відео удару окупантів і додав, що ворог вже отримав відповідь від Збройних сил України.

Нагадаємо, 11 жовтня російські загарбники з мінометів і артилерії обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понад 200 прильотів.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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