Оккупанты обстреляли Никополь зажигательными боеприпасами: в РВА показали видео

Российские оккупанты вечером 11 октября обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг использовал зажигательные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

Чиновник отметил, что для атаки захватчики применили реактивные системы залпового огня. Однако не уточнил, какие именно. "[Россияне] использовали зажигательные боеприпасы", - указал Евтушенко. В то же время глава РВА обнародовал видео удара оккупантов и добавил, что враг уже получил ответ от Вооруженных сил Украины.