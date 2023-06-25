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Окупанти обстріляли Нікополь та район, є поранений і руйнування

Ілюстративне фото: у Дніпропетровській області внаслідок обстрілів є поранений (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти обстрілювали цієї ночі Нікополь, а також низку інших населених пунктів Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих ударів одна людина отримала поранення, в громадах є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

Так, у Нікополі через російський обстріл було поранено 47-річного чоловіка.

"У нього мінно-вибухова травма. Множинні уламкові рани", - розповів чиновник.

Крім того, у Нікополі було пошкоджено 3 приватні будинки та газопровід.

Окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Також загарбники випустили по Синельниківському району 20 боєприпасів.

"Дісталося Великомихайлівській громаді. На щастя, місцевих не зачепило. Уціліли і їхні оселі. Побило лінію електропередач. Деякі населені пункти знеструмлені", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Війська РФ обстрілювали Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровської області в ніч проти 25 червня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Війська РФ атакують Дніпропетровську область практично щодня, і під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікополь та район. Для ударів по місту окупанти активно використовують важку артилерію.

Так, під час минулого обстрілу російськими військовими Нікопольського району загинув місцевий мешканець - 71-річний чоловік.

Також повідомлялося, що за день до цього війська РФ вкотре обстріляли території Дніпропетровської області, і внаслідок ворожої атаки було поранено чоловіка.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України