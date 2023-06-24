ua ru
Сб, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни знову обстріляли Нікопольський район: є жертва

Новость на русском →
Нікопольський район, Субота 24 червня 2023 19:49
Росіяни знову обстріляли Нікопольський район: є жертва Фото: росіяни знову атакували Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу окупанти зосередили атаку на Нікопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"За сьогодні ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Двічі обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії", - повідомив глава Дніпропетровської облради.

Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)

За словами Лукашука, внаслідок ворожої атаки пошкоджено:

  • 6 приватних житлових будинків,
  • 3 обʼєкти,
  • 7 господарчих споруд,
  • легковик,
  • газопровід,
  • лінії електропередач.

Крім того, в результаті обстрілів загинув 71-річний чоловік.

"Також було дві атаки по Покровській громаді. Тут без жертв", - додав він.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські окупанти щоденно атакують Дніпропетровську область. Під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікополь та район.

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.

Нагадаємо, що вчора російські військові вчергове обстріляли території Дніпропетровської області. В результаті ворожої атаки було поранено чоловіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Пригожин з "вагнерівцями" йдуть на Москву: що відомо про бунт у Росії
Пригожин з "вагнерівцями" йдуть на Москву: що відомо про бунт у Росії
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени