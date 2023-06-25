Оккупанты обстреляли Никополь и район, есть раненый и разрушения

Российские оккупанты обстреливали этой ночью Никополь, а также ряд других населенных пунктов Днепропетровской области. В результате вражеских ударов один человек получил ранения, в общинах есть повреждения домов и другой инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.
Так, в Никополе из-за российского обстрела был ранен 47-летний мужчина.
"У него минно-взрывная травма. Множественные обломочные раны", - рассказал чиновник.
Кроме того, в Никополе были повреждены 3 частных дома и газопровод.
Оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине. Также захватчики выпустили по Синельниковскому району 20 боеприпасов.
"Досталось Великомихайловской общине. К счастью, местных не задело. Уцелели и их дома. Побило линию электропередач. Некоторые населенные пункты обесточены", - говорится в сообщении главы ОВА.
Войска РФ обстреливали Никополь и другие населенные пункты Днепропетровской области в ночь на 25 июня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Войска РФ атакуют Днепропетровскую область практически ежедневно, и под вражеские удары чаще всего попадает Никополь и район. Для ударов по городу оккупанты активно используют тяжелую артиллерию.
Так, во время прошлого обстрела российскими военными Никопольского района погиб местный житель - 71-летний мужчина.
Также сообщалось, что за день до этого войска РФ в очередной раз обстреляли территории Днепропетровской области, и в результате вражеской атаки был ранен мужчина.
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