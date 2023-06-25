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Оккупанты обстреляли Никополь и район, есть раненый и разрушения

Иллюстративное фото: в Днепропетровской области в результате обстрелов есть раненый (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреливали этой ночью Никополь, а также ряд других населенных пунктов Днепропетровской области. В результате вражеских ударов один человек получил ранения, в общинах есть повреждения домов и другой инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

Так, в Никополе из-за российского обстрела был ранен 47-летний мужчина.

"У него минно-взрывная травма. Множественные обломочные раны", - рассказал чиновник.

Кроме того, в Никополе были повреждены 3 частных дома и газопровод.

Оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине. Также захватчики выпустили по Синельниковскому району 20 боеприпасов.

"Досталось Великомихайловской общине. К счастью, местных не задело. Уцелели и их дома. Побило линию электропередач. Некоторые населенные пункты обесточены", - говорится в сообщении главы ОВА.

Войска РФ обстреливали Никополь и другие населенные пункты Днепропетровской области в ночь на 25 июня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Войска РФ атакуют Днепропетровскую область практически ежедневно, и под вражеские удары чаще всего попадает Никополь и район. Для ударов по городу оккупанты активно используют тяжелую артиллерию.

Так, во время прошлого обстрела российскими военными Никопольского района погиб местный житель - 71-летний мужчина.

Также сообщалось, что за день до этого войска РФ в очередной раз обстреляли территории Днепропетровской области, и в результате вражеской атаки был ранен мужчина.

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НикопольДнепропетровская областьВойна России против Украины