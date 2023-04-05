ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Никополь и повредили частные дома (фото)

Новина українською →
Никополь, Среда 05 апреля 2023 17:37
Оккупанты обстреляли Никополь и повредили частные дома (фото) Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 5 апреля, российские оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали дома и электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"Днем российские войска совершили обстрел Никополя. К счастью, без раненых и погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что известно о повреждении 14 частных жилых домов, 15 хозяйственных построек, 2 легковых автомобилей. Разрушено здание магазина, информация уточняется.

"Также были повреждены линии электросетей и газопровода. Соответствующие специалисты работают над их восстановлением",- добавил мэр города.

Напомним, что в пятницу, 31 марта, российские оккупанты дважды обстреляли Марганецкую общину Никопольского района.

Также в четверг, 30 марта, российские военные, используя ствольную артиллерию, обстреляли Никопольский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Никополь Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине