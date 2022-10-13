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Окупанти обстріляли Нікополь: пошкоджено 40 будинків, лікарню та комунікації

Фото: окупанти у Нікополі пошкодили понад 40 будинків та лікарню (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Окупанти за минулу добу кілька разів обстріляли Нікополь Дніпропетровської області та сусідні громади. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено близько сорока приватних та багатоквартирних будинків, лікарня, дитячий садок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Також російські війська пошкодили розважальний центр, музей, церкву, магазин, відділення пошти, ринок та комунікації. Уламкові поранення отримав житель Нікополя. Нині його стан стабільний, він перебуває у лікарні.

На території Марганецької громади значних руйнувань немає. Люди не постраждали. Сьогодні постраждало і приміщення районної ради та адміністрації. Чотири прильоти, суттєві руйнування. Люди не постраждали.

Раніше ми писали, що російські окупанти всю ніч тероризували Нікопольський район "Градами" та важкою артилерією. Зафіксовано 75 "прильотів".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка з'ясує всіх причетних до ракетних обстрілів Нікополя (Дніпропетровська область) та Авдіївки (Донецька область), внаслідок яких загинуло семеро цивільних осіб.

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