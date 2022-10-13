Оккупанты обстреляли Никополь: повреждены 40 домов, больница и коммуникации

Оккупанты за прошлые сутки несколько раз обстреляли Никополь Днепропетровской области и соседние громады. В Никополе в результате обстрелов повреждено около сорока частных и многоквартирных домов, больница, детский сад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
Также российские войска повредили развлекательный центр, музей, церковь, магазин, отделение почты, рынок и коммуникации. Осколочные ранения получил житель Никополя. Сейчас его состояние стабильное, он находится в больнице.
На территории Марганецкой громады значительных разрушений нет. Люди не пострадали. Сегодня пострадало и помещение районного совета и администрации. Четыре прилета, существенные разрушения. Люди не пострадали.
Ранее мы писали, что российские оккупанты всю ночь терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Зафиксировано 75 "прилетов".
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка выяснит всех причастных к ракетным обстрелам Никополя (Днепропетровская область) и Авдеевки (Донецкая область), в результате которых погибли семь гражданских лиц.
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