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Оккупанты обстреляли Никополь: повреждены 40 домов, больница и коммуникации

Фото: оккупанты в Никополе повредили более 40 домов и больницу (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты за прошлые сутки несколько раз обстреляли Никополь Днепропетровской области и соседние громады. В Никополе в результате обстрелов повреждено около сорока частных и многоквартирных домов, больница, детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Также российские войска повредили развлекательный центр, музей, церковь, магазин, отделение почты, рынок и коммуникации. Осколочные ранения получил житель Никополя. Сейчас его состояние стабильное, он находится в больнице.

На территории Марганецкой громады значительных разрушений нет. Люди не пострадали. Сегодня пострадало и помещение районного совета и администрации. Четыре прилета, существенные разрушения. Люди не пострадали.

Ранее мы писали, что российские оккупанты всю ночь терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Зафиксировано 75 "прилетов".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка выяснит всех причастных к ракетным обстрелам Никополя (Днепропетровская область) и Авдеевки (Донецкая область), в результате которых погибли семь гражданских лиц.

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